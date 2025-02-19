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Sinop'ta Balıkçı Teknesinde İntihar Olayı

Sinop'ta Balıkçı Teknesinde İntihar Olayı
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Sinop'ta Y.K. isimli bir şahıs, balıkçı teknesinde kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, Camiikebir Mahallesi'nde meydana gelirken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve sağlık ekipleri ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sinop'ta bir şahıs, balıkçı teknesinde kendini asarak hayatına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi Derinboğaz Ağzı Sokak sahilinde bir balıkçı teknesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. isimli bir kişi kendini astı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibi bölgede inceleme yaptı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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