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Sinop'ta Balıkçı Gemisinde Düşme Kazası

Sinop'ta Balıkçı Gemisinde Düşme Kazası
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Sinop açıklarında bir balıkçı gemisinde dengesini kaybederek yere düşen M.B. yaralandı. Diğer balıkçılar durumu Liman Müdürlüğü'ne bildirerek yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.

Sinop açıklarında bir gemide dengesini kaybederek yere düşen balıkçı yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sinop açıklarında bir balıkçı gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gemide çalışan M.B. geminin içinde ayağın kayması sonucu dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı. Yaralanma anını gören diğer balıkçılar durumu Liman Müdürlüğü'ne bildirdi. O sırada M.B. tekne ile Sinop İskelesi'ne çıkarıldı. Yaralı, Sinop İskelesi'ne gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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