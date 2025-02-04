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Sinop'ta Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Semineri Düzenlendi

Sinop'ta Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Semineri Düzenlendi
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Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından antrenör ve tesis amirlerine yönelik 'Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Semineri' düzenlendi. Eğitimde, bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmenin önemi vurgulandı.

Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenör ve tesis amirlerine yönelik "Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen eğitimde, bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmenin önemi ve bağımlılıkla ilgili farkındalık artırıcı bilgiler paylaşıldı. Program kapsamında, antrenör ve tesis amirlerinin gençlerle iletişimde daha bilinçli ve donanımlı olmalarının hedeflendiği belirtildi. Bu tür eğitimlerin, bağımlılık konusunda farkındalığı artırarak topluma sağlıklı ve bilinçli bireyler kazandırmada önemli rol oynayacağı vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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