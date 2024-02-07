Sinop'ta ATV aracının devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sinop kent merkezi mendirek mevkiinde meydana geldi. 57 ABR 114 plakalı ATV sürücüsü Alaaddin Ş. (57), geri geri gelirken dengesini kaybedip araçla beraber devrildi. Sürücüyü düşmüş halde gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - SİNOP