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Sinop'ta ATV aracının devrildiği kazada sürücü yaralandı

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Sinop'ta meydana gelen kazada ATV aracı devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında inceleme devam ediyor.

Sinop'ta ATV aracının devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sinop kent merkezi mendirek mevkiinde meydana geldi. 57 ABR 114 plakalı ATV sürücüsü Alaaddin Ş. (57), geri geri gelirken dengesini kaybedip araçla beraber devrildi. Sürücüyü düşmüş halde gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinop Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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