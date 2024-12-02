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Sinop'ta Asayiş Uygulamaları: 1 Ayda 21 Aranan Şahıs Yakalandı

Sinop'ta Asayiş Uygulamaları: 1 Ayda 21 Aranan Şahıs Yakalandı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 21 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, birçok uyuşturucu ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda Kasım ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 1 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporuna göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 23 bin 588 araç ve 29 bin 657 GBT sorgusu yapıldı. Sorgularda 21 aranan şahıs yakalanırken, 9 adet silah ve 25 adet mermi ele geçirildi. 12 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 9 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. 193 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 12 günübirlik yer denetimi yapıldı.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan uygulamalarda ise, 49,73 gram uyuşturucu, 40 bin 135 adet sentetik ecza ele geçirildi Kaçakçılığa yönelik uygulamalarda ise 40 litre etil alkol ve 708 gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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