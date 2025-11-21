Sinop'ta Asayiş Olaylarının Yüzde 98,5'i Aydınlatıldı

Sinop'ta yılın ilk 10 ayında meydana gelen 6 bin 992 asayiş olayının yüzde 98,5'i aydınlatıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2025'in ilk 10 ayında il genelinde yürütülen güvenlik çalışmalarıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada, suçların büyük bölümünün faillerinin tespit edildiği, şok denetimlerin ve huzur operasyonlarının yıl boyunca kesintisiz sürdüğü bildirildi.

Sinop'ta bu yılın ilk 10 ayında 6 bin 992 asayiş olayı meydana geldi. Jandarma ve emniyet birimlerinin çalışmalarıyla bu asayiş olaylarının yüzde 98,5'i aydınlatıldı. Yılın ilk 10 ayında, geçen yılın (2024) aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 22 azalma sağlandı.

Adli makamlarca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 750 kişi, yılın ilk 10 ayında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucuyla mücadele "bir vicdan meselesi" olarak tanımlandı. Yetkililer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda 255 operasyon düzenlendi, 516 şüpheli yakalandı, 106 zehir taciri tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısı yüzde 12, tutuklu sayısı ise yüzde 96 arttı. Açıklamada, "Gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara Sinop'ta yer yok" denildi.

Denizlerde 3,7 milyon TL ceza

Karadeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip Sinop'ta sahil güvenlik birimleri denetimlerini artırdı. Yılın ilk 10 ayında 496 gemi ve tekne kontrol edildi, 4 bin 561 kişi sorgulandı, su ürünleri avcılığında kaçak avcılığa yönelik denetimlerde 3 milyon 781 bin TL ceza kesildi.

699 bin araç denetlendi: Ölümlü kazalarda yüzde 44 azalma

Trafik güvenliği çalışmalarında "Sıfır Can Kaybı" hedefiyle hareket eden ekipler, 10 ayda 699 bin araç, 42 bin motosiklet kontrol etti. Bu denetimlerde 59 bin ceza işlemi uygulanırken, 2 bin 465 araç trafikten men edildi, 946 sürücünün ehliyetine el konuldu.

2025'in ilk 10 ayı, geçen yıla kıyasla değerlendirildiğinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 44 azalma, yaralamalı kazalarda ise yüzde 10 artış görüldü.

Okullarda sıkı güvenlik

Evlatların güvenliği birinci öncelik olarak belirlendi. Yetkililer, okul çevrelerinde kapsamlı güvenlik ve trafik denetimlerinin sürdüğünü aktardı. İl Emniyet Müdürlüğü 8 ilçede 99 okulda 33 ekip ve 128 personelle görev başında. İl Jandarma Komutanlığı ise sorumluluk bölgesindeki 26 okulda, 25 tim ve 76 personelle aktif şekilde görev yapıyor. Eylül ayındaki denetimlerde 560 okul servisi kontrol edildi, 119 işyeri denetlendi, kusurlu 7 servis aracı hakkında işlem yapıldı. - SİNOP