Sinop'ta Aranan Üç Hükümlü Yakalandı
Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, boya suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs ile uyuşturucu ticareti suçundan iki şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Sinop'ta aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 3 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "aranan şahıslara yönelik" yapılan operasyonlarda, Boyabat ilçesinde "yağma suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan 3 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP