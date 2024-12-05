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Sinop'ta Aranan 9 Kişi Yakalandı

Sinop'ta Aranan 9 Kişi Yakalandı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahıslardan toplam 9 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında dolandırıcılıktan hapsi kesinleşen şahıslar da bulunuyor.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişi yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, kentin güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 5 yıl 10 ay ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, zimmet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şahıs ile birlikte toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalanan 9 şahıstan 8'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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