Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Sinop'ta Aranan 4 Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda, FETÖ ve uyuşturucu suçlarından aranan 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sinop'ta aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "aranan şahıslara yönelik" yapılan operasyonlarda, Boyabat ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs, 2313 Sayılı Kanuna aykırılık ve uyuşturucu madde suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk sinop Suç

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Çevredeki vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı

Vatandaşlar ayıramadı! Belediye başkanı ve oğlundan meydan dayağı
Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sallai PAOK maçında neden yok? Roland Sallai cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Ziyech PAOK maçında neden yok? Hakim Ziyech cezalı mı, sakat mı, yedek mi? Real Madrid Alaves maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Alaves geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Alaves maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Alaves golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bahar dizisi Süreyya kimdir? Bahar Büşra Pekin hangi rolde oynuyor? Arveles ateş düşürür mü? Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak? Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi? S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD ALAVES) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 24 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? Real Madrid Alaves maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Alaves maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });