Sinop'ta aranan 25 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması kapsamında yapılan operasyonlarda 25 kişi yakalandı. Tutuklanan 13 kişi cezaevine gönderildi.
Sinop'ta haklarında yakalanma kararı bulunan 25 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı, 13'ü adli makamlarca tutuklandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması kapsamında eylül ayı içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 25 şahıs yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı. Şahıslardan 13'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa