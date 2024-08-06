Sinop'ta arama kaydı olanlara yönelik operasyonlarda 565 şahıs yakalandı

Sinop'ta arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda son 7 ayda 565 şahıs yakalandı.

Sinop İl jandarma Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim etti. Sinop genelinde son 7 ayda "aranan şahıslara yönelik" düzenlenen operasyonlarda hırsızlıktan 54 şahıs, dolandırıcılıktan 61 şahıs, yağmadan 10 şahıs, adam öldürmeden 7 şahıs, cinsel suçlardan 21 şahıs, narkotik suçlarından 52 şahıs, KOM (kaçakçılık, organize) 8 şahıs diğer suçlardan 352 şahıs olmak üzere toplam 565 şahıs adalete teslim edildi. - SİNOP