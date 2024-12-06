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Sinop'ta Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

Sinop'ta Araç Yangını Paniğe Neden Oldu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma olmadan yangın soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen araç yangını paniğe yol açtı.

Yangın, Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirerek, ellerindeki imkanlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar yangın tüpü ile müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Kısa sürede olay yerine gelen Boyabat itfaiye ekipleri, yangının soğutma çalışmasını gerçekleştirdi. Olayda herhangi can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobilin ön kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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