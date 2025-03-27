Sinop'ta Araç Denize Düştü, Sürücü Kaza Yara Almadan Kurtuldu

Sinop'ta aracını park etmeye çalışan bir sürücü, fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay, saat 08.35'te Sinop Ordu Caddesi üzerindeki Mobil Plajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki park alanına girmek isteyen sürücü Ş.U. gaz ile freni karıştırarak aracın hakimiyetini kaybetti. 57 AJ 706 plakalı otomobil hızlanarak yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü, ekipler tarafından güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP