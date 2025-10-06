Sinop'ta Apartmandan Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı

Haberler

Sinop'ta bir apartmanın 4. katından düşen genç, çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine bildirildi ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Sinop'ta bir apartmanın 4'üncü katından düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gelincik Mahallesi İzzet Ağa Camisi önünde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan isimli genç henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 4'üncü katından aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı şahıs kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
