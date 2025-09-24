Sinop'ta Apartman Dairesinde Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Sinop'ta apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre yangın, yeni yapılan bir sitenin 3'ncü katında çıktı. Kattaki dairenin elektrik panosundan çıkan yangına daire sakinleri yangın tüpüyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve elektrik firması ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. - SİNOP