Sinop'ta Apartman Dairesinde Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Sinop'ta Apartman Dairesinde Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı
Güncelleme:
Sinop'ta yeni bir sitedeki apartman dairesinde çıkan yangın, daire sakinleri tarafından yangın tüpüyle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek hasarı önledi.

Sinop'ta apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre yangın, yeni yapılan bir sitenin 3'ncü katında çıktı. Kattaki dairenin elektrik panosundan çıkan yangına daire sakinleri yangın tüpüyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve elektrik firması ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
