Sinop'ta apartman çatısında yangın

Sinop'un Türkeli ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın maddi zarara yol açtı.

İlçenin Güzelyurt Mahallesi Şehit Osman Sokak'taki Hamdi Özcan Apartmanı'nın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Türkeli, Çatalzeytin ve Ayancık itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Yangında, apartmanın çatısında maddi zarar oluştu. - SİNOP