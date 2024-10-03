Sinop'ta Alkollü Sürücüye Ceza ve Ehliyete El Konuldu

Sinop'ta trafik denetiminde alkollü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu sürücünün ehliyetine el konuldu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda saat 21.30 sıralarında trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yabancı plakalı bir aracı kullanan yabancı uyruklu A.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan ölçümlerde sürücünün 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücüye 6 bin 439 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. - SİNOP