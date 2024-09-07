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Sinop'ta Alkol ve Kimlik Denetimi: 83 Bin 247 Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çok sayıda otomobil ve motosiklet sürücüsüne alkol ve kimlik denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda toplam 83 bin 247 lira para cezası uygulandı.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından çok sayıda otomobil ve motosiklet sürücüsüne alkol ve kimlik denetimi yapıldı. Yapılan denetimde 83 bin 247 lira para cezası uygulandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda artan trafik kazalarının önüne geçmek için kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda araç ve motosiklet sürücüsüne kimlik ve alkol denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde alkollü araç kullanmaktan 1 sürücüye işlem yapılırken, ehliyetsiz araç kullanan 4 sürücü tespit edildi. Ayrıca, kasksız motosiklet kullanan 10 sürücüye, yetersiz ehliyetle araç kullanan 2 sürücüye ve muayenesiz trafiğe çıkan 2 araca cezai işlem uygulandı. Yüksek sesle müzik çalan 3 sürücüye de ceza kesildi. Denetimlerin sonucunda toplam 83 bin 247 lira para cezası uygulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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