Sinop'ta Alacak-verecek Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sinop'ta Alacak-verecek Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayda bir kişi, diğerine ateş ederek yaraladı.

Sinop'ta alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sinop Bilim Sanat Merkezi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ile S.A. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda H.A, S.A.'ya iki el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı S.A., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Süper Lig devine kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken araba çarptı

Çaldığı bisikleti arkadaşlarına gösterirken felaketi yaşadı
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaraylı yıldızdan
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.