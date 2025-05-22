Sinop'ta Alacak-verecek Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sinop'ta alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sinop Bilim Sanat Merkezi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ile S.A. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda H.A, S.A.'ya iki el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı S.A., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP