Sinop'ta Akrobatik Hareketler Yapan Motosiklet Sürücüsüne 17 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Sinop'ta motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye, hem kendi hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığı için 17 bin 879 TL para cezası kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medyada tehlikeli paylaşımlar yapan sürücüyü tespit ederek yakaladı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 17 bin 879 TL para cezası kesildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek paylaşımlar yaptığı belirlenen bir şahsı tespit etti. Yapılan araştırma sonucu sürücünün Dikmen ilçesinde olduğu belirlendi. Ekiplerin operasyonuyla yakalanan şahsa "motosikletiyle akrobatik hareketler yapmak" ve "plakasız araç kullanmak" suçlarından 17 bin 879 TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca 35 ceza puanı düşürüldü.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hiçbir sürücünün kendi ya da başkalarının hayatını riske atmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Tek bir canımızı bile trafik kazalarında kaybetmemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız" denildi. - SİNOP

