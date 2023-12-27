Sinop'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mertoğlu köyünde Suat K. (30), çıkan kavgada tabancasıyla amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye silahla rastgele ateş etmeye başladı. Olayı gören amca Cemal K. (65), tüfekle yeğeni Suat K.'yı karnından vurdu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, amca Cemal K., oğlu İsmail K. ve torunu Doğan K.'yı gözaltına aldı. Karnından yaralanan Suat K., sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat K.'nın gerçekleştirilen ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP