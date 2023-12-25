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Sinop'ta Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetim ve uygulamalarda ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan Afganistan uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Sinop'ta yapılan uygulamalarda Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan denetim ve uygulamalarda, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen Afganistan uyruklu iki şahsı yakaladı. Yakalanan 2 şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Afganistan Göçmen Sinop Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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