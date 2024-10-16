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Sinop'ta Abart Egzoz Kullanımına Ceza Yağdı

Sinop'ta Abart Egzoz Kullanımına Ceza Yağdı
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Sinop'ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, çevreyi rahatsız eden abart egzoz kullanan 91 motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi. Toplamda 374 motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymayan araçlar trafikten men edildi.

Sinop'ta çevreyi rahatsız eden abart egzoz kullanımı nedeniyle 91 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde çevreyi rahatsız eden abart egzoz kullanan araçlara yönelik kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi.

1-14 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, yüksek ses çıkararak çevredekilerin huzurunu bozan araçlar mercek altına alındı. Denetimler kapsamında toplamda 374 motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 91 motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi. Mevzuata aykırı olan motosikletler ise trafikten men edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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