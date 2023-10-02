Sinop'ta 8 Bin Adet İçi Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta yapılan aramada, il merkezindeki bir iş yerinde 8 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta il merkezli yapılan aramada 8 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Sinop'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılar ile mücadele etmeye devam ediyor. İl merkezindeki bir iş yerinde kaçakçılık bilgisi alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Düzenlenen operasyonla iş yerinde yapılan aramada; 8 bin adet içi doldurulmuş makoron ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP