Sinop'ta 60 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Sinop'ta emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sinop'ta 60 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde yapılan çalışmalarda 60 litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa