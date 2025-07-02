Sinop'ta 60 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde yapılan çalışmalarda 60 litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP