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Sinop'ta 5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Sinop'ta 5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
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Sinop'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki balkonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle maddi zarar meydana geldi, fakat çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Sinop'ta, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki balkonda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 13.40'ta Zeytinlik Mahallesi Gülbahar Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden Sinop itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında maddi zarar oluştu. Yangının balkon kısmında başladığı ve henüz kesin çıkış nedeninin belirlenmediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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