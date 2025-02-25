Sinop'ta 5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Sinop'ta, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki balkonda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 13.40'ta Zeytinlik Mahallesi Gülbahar Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden Sinop itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında maddi zarar oluştu. Yangının balkon kısmında başladığı ve henüz kesin çıkış nedeninin belirlenmediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP