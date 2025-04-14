Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! 15 sanık hakim karşısında
Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Özel'in son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Sinop'ta 31 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sinop'ta 31 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde yapılan operasyonda yasa dışı ekilmiş 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir tarlada yasa dışı ekilen 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimine yönelik sürdürdükleri istihbari çalışmalar sonucu Gerze ilçesinde M.T.'nin kullanımındaki tarlada arama yaptı. Yapılan aramada, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Sinop'ta ikamet eden B.Ç. isimli şahıs üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada 30 gram bonzai uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.