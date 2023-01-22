Sinop'ta 3 yıl önce kaybolan 5 yaşındaki çocuk hala bulunamadı

Sinop'ta, 20 Nisan 2020 tarihinde kaybolan otizmli İbrahim Ay (5), yaklaşık 3 yıldır bulunamadı. İbrahim Ay'ın amcası Kasım Ay, "Nisan ayında yaklaşık 3 sene olacak. İbrahim'den hala haber yok. İbrahim'in bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olay, Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan 2020 tarihinde meydana geldi. Evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay'ın bulunması için çalışma başlatıldı. İbrahim Ay, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda uzun süre arandı ancak bir sonuç alınamadı.

İbrahim Ay'ın amcası Kasım Ay, "Nisan ayında yaklaşık 3 sene olacak. İbrahim'den hala haber yok. Çok arandı, çok tarandı fakat hala bir iz çıkmadı. İbrahim'in bulunmasını istiyoruz. Arama çalışmalarının sıklaştırılmasını istiyoruz. Geçen hafta bir ekip geldi çalışma yaptık. Fakat günler geçtikçe arama çalışmaları azalıyor. Biz bu çalışmaların sıklaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"En kısa zamanda bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz"

Konu ile ilgili konuşan kayıp İbrahim Ay'ın amcası Kasım Ay, olay günü çalıştığını annesinin kendisini arayarak İbrahim'in kaybolduğunu belirtti. Ay, "20 Nisan Pazartesi günü saat yaklaşık 11.00-12.00 arası annem beni aradı. Çocuğun kaybolduğunu söyledi. Bende jandarmayı aradım. Jandarma sağ olsun. 10,15 dakika içinde hemen çıktı. Bende amirlerimden izin alıp hemen babasını çalıştığı yerden alıp köye gittik. Bizde arama çalışmalarına katıldık. Annem çocuğun camdan atladığını söyledi. Evin etrafını, mahallenin etrafındaki evleri, bağ, bahçeleri komple aradık. Yaklaşık 4,5 ilden AFAD olsun, Jandarma olsun sağ olsun devletimiz savcımız, valimiz konuya el attılar. Yaklaşık 500, 600 kişi arama çalışmalarına katıldı. Sağ olsun köyden gönüllü vatandaşlar da aramaya katıldılar. Buna rağmen İbrahim halen bulunamadı. Ara ara sağ olsun savcımız soruşturmayı devam ettiriyor. Biz devlet büyüklerimizden çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten acı çekiyoruz. Evladımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bu sürece kadar bulunmaması bizi gerçekten üzüyor. Biz aile olarak perişanız. En kısa zamanda bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. En kısa zamanda suçlu varsa bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. İbrahim özellikle dışarı kaçan hareketli bir çocuk. Kimseyle bir husumetimiz olmadı. Çocuğun kaçırılacağını tahmin etmiyoruz. Bir anda kaybolup o an başına ne geldi bilmiyoruz. İlk zamanlar köyde canavar olduğunu söylediler. Biz köy yerinde canavarın insan yediğini hiç bilmiyoruz. Ama bu olayda yüzde 99 insan eli var. Bunu da savcı beyin en kısa zamanda aydınlatmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Bizim aklımızda o kuyu ile ilgili şüphe kaldı"

Amca Kasım Ay, İbrahim'in kaybolduğunu eve çok yakın bir derin kuyu olduğunu ve o kuyuya detaylı şekilde bakılmadığını iddia ederek, "O gün hava şartlarının bozuk olduğunu. Olayın olduğu yerde bir kuyu olduğunu. Kuyuya sadece AFAD ekiplerince yüzeysel bakıldığını biliyoruz. O kuyuya tekrar detaylı şekilde bakılmasını istiyoruz. Bizim aklımızda o kuyu ile ilgili şüphe kaldı. Detaylı bir şekilde kamera ile ya da kepçe ile tekrar bakılıp tekrar incelenmesini istiyoruz. Kuyunun derin olduğunu söylüyorlar. Zaten hava şartları bozuk olduğu için hafiften sadece bir kamera ile bakıldı. Tam detaylı şekilde bakılamadı. O yüzden bizim kafamızda soru işareti var. Bu kuyuya tekrar bakılıp kafamızdan soru işaretinin silinmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İbrahim Ay'ın yengesi Şehri Ay ise "Olay günü çocuğun kaybolduğu evdeydim. Sabah kalktık. Herkes işine gücüne gitti. Ahırlara uğradık. Eve geldik. Sofraya oturduk. Oturur oturmaz kızımı İbrahim'i çağırması için gönderdim. O da İbrahim yok diye bağırınca çocuğu aramaya gittik. Bulamayınca jandarmayı aradık. Aradık. Bulamadık. 2,3 ay arandı. Ondan sonra da savcılara gidip geliyoruz ama bir sonuç alamıyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP