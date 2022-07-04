Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta 3 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sinop'ta 3 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Ayrıca Sinop'ta bulunan işyeri tabelalarına yönelik yapılan denetimlerde ise 1 işyeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edilerek, işyeri sahibine tabelanın standarda uygun hale getirilmesi yönünde uyarılar yapıldı. - SİNOP
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa