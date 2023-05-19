Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sinop'ta 226 kök kenevir ele geçirildi

Sinop'ta 226 kök kenevir ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Sinop'un Boyabat ilçesinde yasa dışı ekilmiş 226 kök kenevir ele geçirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yasa dışı ekilmiş 226 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Boyabat'ta uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışmalarda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 1 kişinin ikametine baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde ekili 226 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Sinop Seçim Sonuçları
Sinop Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sinop Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Boyabat Sinop 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title