Sinop'ta 2024 Yılında Tarihi Kaza Rekoru: 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Sinop'ta 2024 yılında yaşanan trafik kazalarında son 8 yılın rekoru kırıldı. Toplam 2 bin 333 kaza sonucunda 34 kişi hayatını kaybetti, bin 381 kişi yaralandı. Kazaların artması, güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Sinop'ta, 2024 yılında son 8 yılın kaza rekoru yaşandı, 34 kişi hayatını kaybetti, bin 381 kişi yaralandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2024 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri haber bültenini açıkladı. Buna göre Sinop'ta 2024 yılı içerisinde toplam 2 bin 333 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 823'ü ölümlü ya da yaralanmalı şekilde gerçekleşti. Kazalarda toplam 34 kişi hayatını kaybetti, bin 381 kişi ise yaralandı.
Sinop genelinde 2024 yılı boyunca yaşanan 2 bin 333 kazanın bin 510'u maddi hasarla atlatıldı ancak 823 kazada can kaybı ve yaralanma yaşandı. Bu kazalarda 17 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 17 kişi de hastaneye kaldırılmalarına rağmen 30 gün içinde yaşamını yitirdi. Son yıllarda trafik kazalarının artması, güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Sinop'taki son 8 yılın kaza istatistikleri:
2017: 580 kaza, 37 ölü, bin 69 yaralı
2018: 632 kaza, 35 ölü, bin 135 yaralı
2019: 601 kaza, 30 ölü, bin 139 yaralı
2020: 493 kaza, 23 ölü, 796 yaralı
2021: 536 kaza, 21 ölü, 836 yaralı
2022: 558 kaza, 22 ölü, 893 yaralı
2023: 728 kaza, 22 ölü, bin 118 yaralı
2024: 823 kaza, 34 ölü, bin 381 yaralı - SİNOP