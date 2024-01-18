Sinop'ta 200 litre kaçak alkol operasyonu

Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan kaçak alkol operasyonunda 200 litre kaçak alkol geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol üretim ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan aramada 200 litre kaçak alkol, 25 litre etil alkol, 250 mililitre anason uçucu yağ, 14 adet boş alkol şişesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - SİNOP