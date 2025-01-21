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Sinop'ta 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta 20 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Sinop'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 bin makaron bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan aramada 20 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde tespit edilen adreste yapılan aramada 20 bin adet makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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