Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Heyemola Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Sinop'a doğru seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 37 PL 737 plakalı otomobil, Heyemola Kavşağı sahil kısmından Sinop-Samsun yolu Sinop istikametine çıkış yapan R.S.'nin kullandığı 57 AVV 828 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü R.S., otomobilde bulunan Z.T. ve E.S.T. hafif yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP