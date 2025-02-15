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Sinop'ta 2 Katlı Evde Yangın

Sinop'ta 2 Katlı Evde Yangın
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Sinop'un Lala köyünde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu evin çatısı ağır hasar gördü.

Sinop'ta 2 katlı evin çatısında çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Sinop'a Bağlı Lala köyü Tavukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu evin çatısı küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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