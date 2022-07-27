Sinop'ta 19 kilo esrar ile bin 773 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Sinop'ta 19 kilo esrar ile bin 773 kök kenevir ele geçirildi

Sinop'ta 19 kilo esrar ile bin 773 kök kenevir ele geçirildi

Sinop'ta jandarma tarafından bin 773 kök kenevir ve 19 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Sinop'ta jandarma tarafından bin 773 kök kenevir ve 19 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkeli ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahsa yönelik yürütülen operasyonda; bin 773 kök kenevir bitkisi ve 19 kilo 820 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Sinop 3. Sayfa Haberler

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