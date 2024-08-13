Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Şok Uygulama ve Operasyonlarda' 12 bin 997 şahıs, 10 bin 873 araç, 73 umuma açık iş yeri, 11 günübirlik yer kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda aranan 10 şahıs ve 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Ayrıca uyuşturucu, silah, mermi ve suç geliri ele geçirildi. Toplam 30 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğümü tarafından 01-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sinop genelinde yapılan 'Şok Uygulama ve Operasyonlarda' 12 bin 997 şahıs, 10 bin 873 araç, 73 umuma açık iş yeri, 11 günübirlik yer, kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde aranan 10 şahıs, 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 657,17 gram skunk-esrar, 13,42 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet silah, 66 adet mermi, 2 adet bıçak, 12 adet ziynet eşyası, bin 270 Dolar ve 200 Euro suç geliri, ele geçirildi. Toplam 30 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa sinop Güvenlik Hırsızlık Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Diriliş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Diriliş filmi ne zaman, nerede çekildi? Diriliş filmi gerçek mi? Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi gerçek mi? 30 Ağustos günü ne oldu, önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hangi savaş kazanıldı? Furkan Bölükbaşı'nın arama geçmişi olayı ne? Furkan Bölükbaşı neden gündem oldu? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün? KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak? KYK burs ve kredi arasındaki fark ne? Süper Lig ilk hafta nasıl bitti, ilk sırada hangi takım var? 2024 Süper Lig ilk hafta sonuçları ve puan durumu! Furkan Bölükbaşı kimdir? Furkan Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe, Lille maçını kaybederse elenecek mi? Fenerbahçe berabere kalırsa ne olur? İşte ihtimaller! 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2024? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, hafta sonu tatiliyle birleşiyor mu? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı 11'ler belli oldu mu? 2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne? Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Didim nerede? Didim nereye bağlı? Didim'e nasıl gidilir? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Marakeş vize istiyor mu? Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir, vizesiz mi? AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title