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Sinop'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Meşgul Eden 17 Kişiye Para Cezası

Sinop'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Meşgul Eden 17 Kişiye Para Cezası
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Sinop'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz arayan 17 kişiye toplamda 41 bin 580 TL para cezası uygulandı. 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi, toplam 262 bin 597 çağrıya yanıt verdi. Olay, okullarda verilen eğitimlerle acil çağrı bilincini artırmayı amaçlıyor.

Sinop'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayarak meşgul eden 17 kişiye 41 bin 580 TL lira para cezası uygulandı.

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2024 verileri açıklandı. Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2024 yılında 262 bin 597 adet çağrıya yanıt verdi. Sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma, AFAD, orman yangını ve sahil güvenlik ihbarlarını tek bir numara altına toplayarak vatandaşların acil durumlarda daha hızlı ve etkili hizmet alınmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, yıl içerisinde aylık ortalama 21 bin 883 çağrı aldı.

7/24 esasına göre çalışan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce geliştirilen yerli ve milli, yeni nesil 112 yazılım sisteminin kullanıldığı çağrı merkezine düşen çağrılar ortalama 3,22 saniye gibi kısa sürede cevaplandı. 2024'te Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbar ve gereksiz aramalar ile meşgul ettiği tespit edilen 17 kişiye, toplamda 41 bin 580 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılında, 112 Acil Çağrı bilincini oluşturmak ve gereksiz çağrılara dikkat çekmek amacıyla okullarda öğrencilere ve öğretmenlere bin adet broşür dağıtımı yapılarak sunumlar yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan gereksiz aramaların büyük bir kısmını yanlışlıkla yapılan aramalar oluşturdu. Bu nedenle yanlışlıkla yapılan aramalar konusunda vatandaşlardan daha dikkatli olunmaları istenirken, yalnızca gerçek acil durumda 112 hattının aranması talep edildi. Açıklamada, "112 Acil Çağrı hattını arayan vatandaşların ekiplerin olay yerine en kısa sürede ulaşabilmesi için adres bilgilerini çağrı karşılayan personele doğru ve eksiksiz olarak aktarması gerekmektedir. Telefon, SMS, E-call (uyumlaştırılmış araç içi acil çağrı sistemi), Engelsiz 112 uygulaması, ihbar.ng112 web adresi üzerinden de acil çağrı merkezine ihbarda bulunulabileceği unutulmamalıdır" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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