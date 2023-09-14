Sinop polisi okul çevrelerini boş bırakmıyor

Sinop'ta polis ekipleri okul çevrelerinde denetimlerine devam ediyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte polis ekipleri öğrencilerin huzur ve güven içinde okullarına gitmesi için denetimlerini sürdürüyor. Sinop genelinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri okul çevrelerinde bulunan metruk binaları kontrol ediyor, trafik denetimi yaparak okul çıkışlarında öğrencilerin yaya geçitlerinden güven içinde geçmelerine yardımcı olarak öğrencilerin can güvenliklerini koruyor.

Polisin okul çevrelerinde aldığı önlemler, veliler tarafından da olumlu karşılandı. - SİNOP