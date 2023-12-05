Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından Sarı Saltuk Anadolu Lisesi öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Eğitimde temel trafik bilgisi, trafik işaret ve levhaları hakkında bilgiler, güvenli seyahat için yapılması gerekenler ve diğer trafik kuralları anlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından Sarı Saltuk Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak trafik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde temel trafik bilgisi, trafik işaret ve levhaları hakkında bilgiler, okul servis araçlarında güvenli seyahat için yapılması gerekenler, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yayaların trafikteki sorumlulukları, geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. - SİNOP