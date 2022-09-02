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Sinop haberleri... Sinop'un bir aylık asayiş raporu

3. Sayfa Haberleri

Sinop haberleri... Sinop'un bir aylık asayiş raporu

Sinop bölgesinden gelen habere göre Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda ağustos ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda ağustos ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayımlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 3 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu yayımlandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 13 aranan şahıs yakalandı, 10 kişi tutuklandı, 6 adet ruhsatsız tabanca ile 25 adet fişek ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 2 litre etil alkol, 105 bin 800 adet sahte bandrollü makaron ile 20 kg kıyılmış tütün yakalandı. Kent merkezinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında ise 36 kök Hint keneviri, 62,77 gram metamfetamin, 37,84 gr esrar ve 63 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'güvenli sokaklar mutlu şehir' sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eylül Sinop 3. Sayfa Haberler

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