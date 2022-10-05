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Sinop haberleri | Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sinop haberleri | Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sinop 3. sayfa haberi... Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 57 AE 994 plakalı araç önüne aniden iş makinesi çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek hem iş makinesine hem de yolun sol tarafında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü İ.T. ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı sonucunda 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Sinop 3. Sayfa Haberler

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