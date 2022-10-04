Sinop haberleri... Sinop'ta kurutulmaya bırakılmış 13 kilo esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Sinop haberlerine göre Sinop'ta emniyet güçlerince bir eve yapılan baskında kurutulmaya bırakılmış 13 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Sinop'ta emniyet güçlerince bir eve yapılan baskında kurutulmaya bırakılmış 13 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda bir eve baskın düzenlendi. Yapılan aramada oda içerisinde kurutmak için asılmış 13 kilo esrar, 9 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 24 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Tabanca ve fişeklere de el konulan operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Sinop 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sinop haberleri... Sinop'ta kurutulmaya bırakılmış 13 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.