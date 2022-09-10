Sinop haberleri! Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Sinop yerel haberi... Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü. Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü SİNOP - Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü. Yangın, Osmaniye bölgesi Küme Evleri mevkisinde 11.30 saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa K. isimli bir vatandaş kurumuş otları yakmak istedi. Rüzgarın da etkisiyle alevler defne ağaçlarına sıçradı. Defne ağaçlarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son anda bir eve sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük arazi zarar gördü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu Osmaniye İtfaiye Sinop 3. Sayfa Yerel Haberler

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