Sinop haberleri: Sinop'ta kenevir operasyonu: 36 kök Hint keneviri ele geçirildi Sinop haberi: Sinop'ta yürütülen narkotik operasyonunda kenevir ekildiği tespit edilen bir tarlaya baskın düzenlendi. Sinop'ta yürütülen narkotik operasyonunda kenevir ekildiği tespit edilen bir tarlaya baskın düzenlendi. Boyları 2,5 metreye ulaşan 36 kök Hint keneviri ele geçirildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince merkez ilçede bir tarlada kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan baskında boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 36 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Bitkileri yetiştiren iki şahıs hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda yasal işlem başlatıldı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden "Güvenli sokaklar mutlu şehir sloganıyla suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" açıklaması yapıldı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Kenevir Sinop 3. Sayfa Haberler

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