Sinop haberleri | Sinop'ta hırsızlıktan 24 yıl hükümlü şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sinop haberi: Sinop'un Dikmen ilçesinde hakkında dört ayrı hırsızlık suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Sinop'un Dikmen ilçesinde hakkında dört ayrı hırsızlık suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Dikmen ilçesinde hakkında dört ayrı hırsızlık suçundan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs yakalandı. Şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sinop 3. Sayfa Haberler

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