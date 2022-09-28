Sinop haberleri... Sinop'ta evlere giren 4 hırsız yakalandı

Edinilen Sinop haberine göre Sinop'ta farklı günlerde 3 ayrı eve girerek ziynet eşyalar ve bir miktar döviz çalan 4 şüpheli hırsız yakalandı.

Sinop'ta farklı günlerde 3 ayrı eve girerek ziynet eşyalar ve bir miktar döviz çalan 4 şüpheli hırsız yakalandı.

Olay, Sinop kent merkezinde 26 temmuz ve 1 eylülde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı adrese giren hırsızlar maddi değeri 60 bin TL olan 3 bilezik, 4 altın yüzük, 4 altın kolye ile bin 575 euro dövizi çalarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saha çalışmaları ve kamera incelemeleri başlattı. Çalışmalar sonucu 3 eve girdiği tespit edilen şüpheli 4 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP