Sinop haberleri... Sinop'ta 3 hırsızlık şüphelisi çalıntı malzemelerle yakalandı Sinop haberi: Sinop'un Boyabat ilçesinde iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Sinop'un Boyabat ilçesinde iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Boyabat ilçesinde 2 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Şahıslar, yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar para ve malzemelerle birlikte gözaltına alındı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Boyabat Sinop 3. Sayfa Haberler

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