Son dakika haberleri! Sinop Erfelek Şelaleleri'nde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Sinop Erfelek Şelaleleri'nde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı Sinop'un Erfelek Şelaleleri'nde üzerlerine ağaç devrilen gruptan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sinop Erfelek Şelaleleri'nde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı SİNOP - Sinop'un Erfelek Şelaleleri'nde üzerlerine ağaç devrilen gruptan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Denizli'nin Saray ilçesinden bölgeye tatile gelen grubun üzerine ağaç devrildi. Ağacın altın kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedenleri Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağacın üzerine devrildiği bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen Devlet Hastanesi Erfelek Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri! Sinop Erfelek Şelaleleri'nde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.