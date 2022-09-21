Sinop haberi: Sinop'ta şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı

Sinop haberine göre Sinop'ta emniyet güçlerince durumundan şüphelenilerek aranan bir araçta metamfetamin, tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Sinop'ta emniyet güçlerince durumundan şüphelenilerek aranan bir araçta metamfetamin, tabanca ve mermileri ele geçirildi. Araçta bulunan dört şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. İl merkezinde durumundan şüphelenilen bir araç ve içindeki dört şahıs üzerinde arama yapan polisler, 0,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ayrıca 1 adet 7.65 mm tabanca bulan ekipler 21 adet mermi elde etti. Yakalanan dört şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP